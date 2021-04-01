Liste des hashtags utiles / populaires sur Mastodon (lae Fédivers⋅e)


Cette liste (non exhaustive et plus ou moins alphabétique) est collaborative. N’hésitez pas à compléter ! (Créez un compte via la roue dentée en haut à droite, connectez-vous, puis cliquer sur "Éditer la page" en bas de la page)

À noter : l’utilisation des majuscules dans les hashtags (CamelCase) est très utile pour les personnes qui utilisent un logiciel de synthèse vocale (écouter un exemple).


🔎 Hashtags pour découvrir


#MastoTips #FediTips
Des astuces partagées par les un⋅es et les autres pour mieux comprendre les fonctionnalités

#Presentation #Introduction
Pour faire connaissance. Rien d'obligé mais vous pouvez poster un petit portrait de vous !

#MastoHelp
N'hésitez pas à interpeller la communauté si vous avez un soucis

#FollowFriday
Partagez les comptes qui vous semblent intéressants


🗓️ Hashtags par jour


#1jour1souvenir
Plonger dans ses archives photos et en remonter un souvenir à partager (localisé et daté)

#DimanchePartage
Partage de ce qu'on veut...

#DimancheBibliotheque
Partage de sa bibliothèque

#MardiArt
Partages d'oeuvres d'art

#MardiPatisserie
Partages de patisseries

#MercrediFiction
Fictions écrites en 500 caractères maximum (ou pas), le mercredi (mais parfois pas), reprises sur le site https://mercredifiction.bortzmeyer.org
#FollowFriday
Liste de quelques comptes qu'il est suggéré de suivre

#FungiFriday
Les champignons du vendredi.

#JeudiJeuVideo #JeuJeudi
Recommandations de jeux vidéos, de musiques de jeux et de jeux de société (pour #JeuJeudi)

#JeudiManuscrit
Partage d'écriture à la main, actuelle ou ancienne

#JeudiPhoto
Partage de photos, incontournable un peu partout

#SamediSudoku
Grilles de sudoku

#SilentSunday
Photos relaxantes sans commentaire (mais pas sans description)

#StandingStoneSunday
Photos de mégalithes

#ThickTrunkTuesday
Un hashtag anglophone pour partager vos belles photos de troncs d'arbres

#VendrediLecture
Notes de lecture sur les ouvrages qu'on a appréciés (ou pas)

#VendrediArchéo #ArcheoFriday
Tous les vendredis, un peu de pierres anciennes

#WindowFriday
Des photos de fenêtres, le vendredi

#WipWednesday
Pour montrer un travail en cours

#WhiskersWednesday
Pour partager des photos de ses animaux à moustaches (chats, lapins, furets...)

#PenséeDuJour
Citation d'auteur ou bon mot...


🎻 Hashtags par centres d’intérêts



🐘 Animaux


#Capybara
Si ça existe ! 🙂

#CorneillesParis | #Crowstodon | #CAWmunity
Le hashtag du "fan-club des corneilles baguées parisiennes" et autres infos intéressantes sur les corvidés.

#MastoCats #TeamChat #TeamCat #Chamedi #Caturday #Chats
Pour les amoureux des chats et les chats qui font pouêt

#MastoDogs | #TeamChien | #TeamDog | #Chiens | #chienalors
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les chats !

#TeamLapin | #LapinsCâlins | #lapinous
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les chats et les chiens !

#Asstodon
Et les ânes alors ?!

🖼️ Arts et loisirs


#[[Cinéma]] | #Cinemastodon | #CinémaFrançais | #CinémaEngagé | #CinéMutins | #CinéCafé || #FilmRecommendation
Pour recommander, commenter, débattre (avec spoilers).

#ColoreTonFil
Tout ce qui est coloré

#Cuisine | #CuisineLibre | #FaitMaison | #Miam | #Recette
Hashtag dédié à la cuisine

#Généalogie #TeamGenealogie
Pour les férus de Généalogie

#UnjourUneArchive
Pour et par les férus du monde des archives

#MastoArt / #MastoArts
Partages d'oeuvres d'art et d'artisanat

#Séance21h
Le film que vous recommandez ou allez regarder (même s'il n'est pas 21h)

#Theatrodon
Pour les gens qui s'intéressent et/ou pratiquent les arts vivants

#Juggling / #Jonglage/ #Jonglerie
Pour les personnes qui pratiquent la jonglerie


🎧 Audio


#ConseilPodcast
Comme son nom l'indique 😉

#MastoRadio / #FediRadio
Musiques partagées

#Mixdujour
DJ sets, lives sets et autres, plutôt orientés musique électronique au sens large

#MusiqueClassique
Hashtag dédié à la musique classique

#PouetFM
Daubes et chansons dont on a honte mais qu'on a envie de partager quand même 😉

#PouetRadio #TootRadio
Musiques partagées (plutôt par les francophones) et reprises sur les sites radio.eldritch.cafe et pouet.audio

#Soundcheck (anciennement #TeamVieux)
Musiques, hashtag dédié exactement et exclusivement aux genres suivants :
  • Hard
  • Rock
  • Gothique
  • Punk
  • Cold Wave

Tous les vendredis soirs à 21h00 (mais parfois aussi d'autres jours)

#Trance #Techno
Tous les samedis soirs à 21h00 (mais parfois aussi d'autres jours)


🌿 Botanique


#IdBotanique
Demande d'aide à l'identification d'une plante.

#Botanique | #Végétal
Hashtags communs.

#Arbres | #Feuilles
Arbres remarquables ou remarqués | Mille feuilles, simples ou composées, colorées ou givrées...

#Champignons | #Fungi
Un règne à part.

#FleurisTonFil | #BloomScrolling
Toutes les fleurs

#Flore | #Fleurs | #FleursSauvages
Toutes les inflorescences, discrètes ou tape-à-l'oeil.

#Fougères
De crosses en frondes.

#Mousses | #Bryophytes | #Lichens
Micro-paysages de forêts miniatures.

#PlantesSauvages | #SauvagesDeMaRue
Pour valoriser toutes les merveilles botaniques qu'on a oublié de regarder.


✍️ Écriture


#Ironème
Expressions et mots déformés (voir la définition complète de son inventeur)

#MercrediFiction
Fictions écrites en 500 caractères maximum (ou pas), le mercredi (mais parfois pas), reprises sur le site mercredifiction.bortzmeyer.org

#sfff
Fictions de SF, usuellement mais pas forcément anglophone

#MicroFiction
Fictions en un seul message, usuellement mais pas forcément anglophone

#TootFic / #TootFiction
Equivalent de #MercrediFiction mais sans jour attitré, participation francophone et anglophone

#Writever
Un thème par jour pour écrire de petites fictions. 1 jour, 1 mot, 1 texte de science-fiction, fantastique ou fantasy️


📘 Littératures & BD


#Lecture #Bibliotaphe #PAL #MastoLivre #VendrediLecture
Hashtags dédiés à la lecture

#TootOuPouetEnBD (+ #NomDeLaBD)
Pour partager la photo ou la capture d'une case de BD contenant les termes "Toot" ou "Pouet", sans oublier d'ajouter la description alternative avant de publier ! (Ignoré par toot ou presque, dans le Fédivers... Et au-delà ! :'( )

#BDAngoulême
Dédié au festival de la BD à Angoulême


📷 Photographie


#Alt4You
Hashtag inclusif, en réponse à un post contenant un média sans texte d'accompagnement. Le hashtag est accompagné d'un texte descriptif de l'image ou de la vidéo, à l'usage des personnes qui utilisent un système d'aide à la lecture.

#CatsInMovies
Pour partager des captures d'écran de chats dans des films ou séries

#FleurisTonFil
Pour partager des photos de fleurs

#FeuillisTonFil
Variante de "FleurisTonFil" pour partager des photos aux couleurs de l'automne, arbres, feuilles mortes etc...

#FotoVorschlag
Proposition de challenge photographique : un thème par jour, tous les jours de l'année

#Frostodon | #MastoGivré
Partage de photos givrées.

#PartageTonCiel
Pour partager des photos de beaux nuages

#MontreTaLune
Pour partager des photos... de la lune 🙂

#Mosstodon
Photos de mousse, lichens, etc.

#ThickTrunkTuesday
Un hashtag anglophone pour partager vos belles photos de troncs d'arbres

#ParLaFenêtre
Pour partager des photos de ce que vous voyez a travers votre/vos fenêtres

#WeeklyPhotoChallenge
Proposition de challenge photographique : pad.lqdn.fr/p/photo-challenge. Les thèmes sont annoncés sur le compte @WeeklyPhotoChallenge

⛲ Patrimoine bâti


#Châteaux | #Citadelles
De Montbéliard ou Besançon, châteaux cathares ou de Guédelon, de la Belle au bois dormant ou en Espagne, Palais idéaux...

#Fontaines | #Lavoirs
Une pensée pour la Mère Denis !

#Maisons
Typiques et régionales.

#MonumentHistorique

#Moulins
À vent, à sang et à eau.

#PierreSèche
Murets et abris (bories, capitelles, cabordes, cadoles...)

#Ponts | #Gués
d'Avignon, de Nantes, du Gard ou du Diable | du Gois à Reculon...

#Religieux | #Églises | #Clochers | #ClochersTors | #Vitraux
Chapelles, temples, mosquées, synagogues et autres lieux de culte remarquables...

#Vestiges
T'as d'beaux restes, tu sais... (ou pas)

#Villages
Maisons, rues & ruelles, quartiers typiques, ensemble architectural remarquable.


🏞️ Patrimoine naturel


#AuFilDeLEau | #ÇaCouleDeSource
De la source à l'embouchure : torrents, ruisseaux, rivières, fleuves ; résurgences et glougloutements.

#Cascades | #EnCascade
Des cascatelles inconnues aux chutes prestigieuses, rafraîchissement garanti.

#Forêts | #Alpages | #Lacs | #Littoral
Grands ensembles écologiques et paysagers

#Grottes | #Karst
Grottes libres ou aménagées, abris sous roche, arches naturelles | paysages karstiques, lapiaz, gorges.

#Montagne | #PetiteMontagne | #Falaises | #Volcans
Grands sommets, ecarpements & falaises, collines & vallonnements, volcans.

#Panoramas | Paysages | #ÀPerteDeVue
Points de vue, grandes étendues, horizons lointains.


🚴 Sports


#BikeToot
Photos de vélos et infos de cyclistes

#VeloTaf / #VéloTaf
Pour partager et promouvoir la mobilité à vélo


🧑‍🤝‍🧑 Vie sociale


#JeChercheUnJob / #JeRecrute
Petites annonces de recherche d'emploi

#JeChercheUnToit
Petites annonces de recherche immobilière

#JeChercheUnCanape
Petites annonces pour dépannage hébergement court

#Mastolove
Petites annonces sentimentales

#MastoApero / #Mastapero
Parce que la vraie vie, c'est aussi se voir en vrai

#Schblam
Pour celleux qui souhaitent partager un moment de convivialité (pas forcément à base d'alcool)

#ProverbeALaConDeKiki
Citation détournée, bon mot... mais normalement réservé à Kiki 😉


🔧 Hashtags par métiers / communautés



🌐 Communs


#Communs #Commons #Commoner #CommunsNumériques
La communauté des communs

#OpenStreetMap #OSM #Wikipedia #OpenData #Wikidata
Parce que le collaboratif c'est la vie ^^


⚖️ Droit


#Droit #DroitPénal #DroitUrbanisme #DroitEnvironnement #LibertésPubliques

#CEDH : Hashtag dédié à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme

#CJUE : Hashtag dédié à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne

#BigBrother : Hashtag dédié à la problématique de la surveillance de masse sur Internet


📰 Journalisme


#Medias #Presse #Journalisme

#Journadon : référencement des journalistes francophones qui ont un compte sur Mastodon


👩‍🏫 Métiers de l’éducation


#ProfDoc #PerDir #TeamPE #TeamHG #TeamEdMus #TeamSVT #TeamProf #EBEP #ASH #NosElèves #TeamEduc
> Groupe : @profsdocs@a.gup.pe


📚 Métiers du livre


#MastoLivre #ProfDoc #Bibliothécaire


🩺 Métiers du médical


#MastoMed permet de retrouver la communauté médicale

#Covid #COVID19 pour la veille sanitaire autour de la maladie du même nom

#doctoctoc #infirmieretoctoc #sftoctoc #kinetoctoc #pharmatoctoc pour poser des questions à vos collègues, avoir leur avis ou leur demander de l'aide


👥 Sciences sociales


#Econtwitter (sic) pour les économistes

#Histodon pour la communauté des historien·nes

#Philosophie #Philosophy et #Philodon pour la communauté des philosophes
> Groupe : @philosophy@a.gup.pe

#Sociodon, #Sociology pour la communauté des sociologues
> Groupe : @Sociology@a.gup.pe


💻 Tech, numérique


#dataviz

#rstats pour les utilisateurs de R

#a11y pour l'accessibilité numérique



🏘️ Urbanisme


#TeamUrba #TeamArchi



Document collaboratif

image 709d2da43a48478ebb91e092c9abe35a.png (0.2MB)

Une question ? -> @maiadereva