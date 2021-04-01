Liste des hashtags utiles / populaires sur Mastodon (lae Fédivers⋅e)
Cette liste (non exhaustive et plus ou moins alphabétique) est collaborative. N’hésitez pas à compléter ! (Créez un compte via la roue dentée en haut à droite, connectez-vous, puis cliquer sur "Éditer la page" en bas de la page)
À noter : l’utilisation des majuscules dans les hashtags (CamelCase) est très utile pour les personnes qui utilisent un logiciel de synthèse vocale (écouter un exemple).
🔎 Hashtags pour découvrir
#MastoTips #FediTips
Des astuces partagées par les un⋅es et les autres pour mieux comprendre les fonctionnalités
#Presentation #Introduction
Pour faire connaissance. Rien d'obligé mais vous pouvez poster un petit portrait de vous !
#MastoHelp
N'hésitez pas à interpeller la communauté si vous avez un soucis
#FollowFriday
Partagez les comptes qui vous semblent intéressants
🗓️ Hashtags par jour
#1jour1souvenir
Plonger dans ses archives photos et en remonter un souvenir à partager (localisé et daté)
#DimanchePartage
Partage de ce qu'on veut...
#DimancheBibliotheque
Partage de sa bibliothèque
#MardiArt
Partages d'oeuvres d'art
#MardiPatisserie
Partages de patisseries
#MercrediFiction
Fictions écrites en 500 caractères maximum (ou pas), le mercredi (mais parfois pas), reprises sur le site https://mercredifiction.bortzmeyer.org
#FollowFriday
Liste de quelques comptes qu'il est suggéré de suivre
#FungiFriday
Les champignons du vendredi.
#JeudiJeuVideo #JeuJeudi
Recommandations de jeux vidéos, de musiques de jeux et de jeux de société (pour #JeuJeudi)
#JeudiManuscrit
Partage d'écriture à la main, actuelle ou ancienne
#JeudiPhoto
Partage de photos, incontournable un peu partout
#SamediSudoku
Grilles de sudoku
#SilentSunday
Photos relaxantes sans commentaire (mais pas sans description)
#StandingStoneSunday
Photos de mégalithes
#ThickTrunkTuesday
Un hashtag anglophone pour partager vos belles photos de troncs d'arbres
#VendrediLecture
Notes de lecture sur les ouvrages qu'on a appréciés (ou pas)
#VendrediArchéo #ArcheoFriday
Tous les vendredis, un peu de pierres anciennes
#WindowFriday
Des photos de fenêtres, le vendredi
#WipWednesday
Pour montrer un travail en cours
#WhiskersWednesday
Pour partager des photos de ses animaux à moustaches (chats, lapins, furets...)
#PenséeDuJour
Citation d'auteur ou bon mot...
🎻 Hashtags par centres d’intérêts
🐘 Animaux
#Capybara
Si ça existe ! 🙂
#CorneillesParis | #Crowstodon | #CAWmunity
Le hashtag du "fan-club des corneilles baguées parisiennes" et autres infos intéressantes sur les corvidés.
#MastoCats #TeamChat #TeamCat #Chamedi #Caturday #Chats
Pour les amoureux des chats et les chats qui font pouêt
#MastoDogs | #TeamChien | #TeamDog | #Chiens | #chienalors
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les chats !
#TeamLapin | #LapinsCâlins | #lapinous
Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait que pour les chats et les chiens !
#Asstodon
Et les ânes alors ?!
🖼️ Arts et loisirs
#[[Cinéma]] | #Cinemastodon | #CinémaFrançais | #CinémaEngagé | #CinéMutins | #CinéCafé || #FilmRecommendation
Pour recommander, commenter, débattre (avec spoilers).
#ColoreTonFil
Tout ce qui est coloré
#Cuisine | #CuisineLibre | #FaitMaison | #Miam | #Recette
Hashtag dédié à la cuisine
#Généalogie #TeamGenealogie
Pour les férus de Généalogie
#UnjourUneArchive
Pour et par les férus du monde des archives
#MastoArt / #MastoArts
Partages d'oeuvres d'art et d'artisanat
#Séance21h
Le film que vous recommandez ou allez regarder (même s'il n'est pas 21h)
#Theatrodon
Pour les gens qui s'intéressent et/ou pratiquent les arts vivants
#Juggling / #Jonglage/ #Jonglerie
Pour les personnes qui pratiquent la jonglerie
🎧 Audio
#ConseilPodcast
Comme son nom l'indique 😉
#MastoRadio / #FediRadio
Musiques partagées
#Mixdujour
DJ sets, lives sets et autres, plutôt orientés musique électronique au sens large
#MusiqueClassique
Hashtag dédié à la musique classique
#PouetFM
Daubes et chansons dont on a honte mais qu'on a envie de partager quand même 😉
#PouetRadio #TootRadio
Musiques partagées (plutôt par les francophones) et reprises sur les sites radio.eldritch.cafe et pouet.audio
#Soundcheck (anciennement #TeamVieux)
Musiques, hashtag dédié exactement et exclusivement aux genres suivants :
- Hard
- Rock
- Gothique
- Punk
- Cold Wave
Tous les vendredis soirs à 21h00 (mais parfois aussi d'autres jours)
#Trance #Techno
Tous les samedis soirs à 21h00 (mais parfois aussi d'autres jours)
🌿 Botanique
#IdBotanique
Demande d'aide à l'identification d'une plante.
#Botanique | #Végétal
Hashtags communs.
#Arbres | #Feuilles
Arbres remarquables ou remarqués | Mille feuilles, simples ou composées, colorées ou givrées...
#Champignons | #Fungi
Un règne à part.
#FleurisTonFil | #BloomScrolling
Toutes les fleurs
#Flore | #Fleurs | #FleursSauvages
Toutes les inflorescences, discrètes ou tape-à-l'oeil.
#Fougères
De crosses en frondes.
#Mousses | #Bryophytes | #Lichens
Micro-paysages de forêts miniatures.
#PlantesSauvages | #SauvagesDeMaRue
Pour valoriser toutes les merveilles botaniques qu'on a oublié de regarder.
✍️ Écriture
#Ironème
Expressions et mots déformés (voir la définition complète de son inventeur)
#MercrediFiction
Fictions écrites en 500 caractères maximum (ou pas), le mercredi (mais parfois pas), reprises sur le site mercredifiction.bortzmeyer.org
#sfff
Fictions de SF, usuellement mais pas forcément anglophone
#MicroFiction
Fictions en un seul message, usuellement mais pas forcément anglophone
#TootFic / #TootFiction
Equivalent de #MercrediFiction mais sans jour attitré, participation francophone et anglophone
#Writever
Un thème par jour pour écrire de petites fictions. 1 jour, 1 mot, 1 texte de science-fiction, fantastique ou fantasy️
📘 Littératures & BD
#Lecture #Bibliotaphe #PAL #MastoLivre #VendrediLecture
Hashtags dédiés à la lecture
#TootOuPouetEnBD (+ #NomDeLaBD)
Pour partager la photo ou la capture d'une case de BD contenant les termes "Toot" ou "Pouet", sans oublier d'ajouter la description alternative avant de publier ! (Ignoré par toot ou presque, dans le Fédivers... Et au-delà ! :'( )
#BDAngoulême
Dédié au festival de la BD à Angoulême
📷 Photographie
#Alt4You
Hashtag inclusif, en réponse à un post contenant un média sans texte d'accompagnement. Le hashtag est accompagné d'un texte descriptif de l'image ou de la vidéo, à l'usage des personnes qui utilisent un système d'aide à la lecture.
#CatsInMovies
Pour partager des captures d'écran de chats dans des films ou séries
#FleurisTonFil
Pour partager des photos de fleurs
#FeuillisTonFil
Variante de "FleurisTonFil" pour partager des photos aux couleurs de l'automne, arbres, feuilles mortes etc...
#FotoVorschlag
Proposition de challenge photographique : un thème par jour, tous les jours de l'année
#Frostodon | #MastoGivré
Partage de photos givrées.
#PartageTonCiel
Pour partager des photos de beaux nuages
#MontreTaLune
Pour partager des photos... de la lune 🙂
#Mosstodon
Photos de mousse, lichens, etc.
#ThickTrunkTuesday
Un hashtag anglophone pour partager vos belles photos de troncs d'arbres
#ParLaFenêtre
Pour partager des photos de ce que vous voyez a travers votre/vos fenêtres
#WeeklyPhotoChallenge
Proposition de challenge photographique : pad.lqdn.fr/p/photo-challenge. Les thèmes sont annoncés sur le compte @WeeklyPhotoChallenge
⛲ Patrimoine bâti
#Châteaux | #Citadelles
De Montbéliard ou Besançon, châteaux cathares ou de Guédelon, de la Belle au bois dormant ou en Espagne, Palais idéaux...
#Fontaines | #Lavoirs
Une pensée pour la Mère Denis !
#Maisons
Typiques et régionales.
#MonumentHistorique
#Moulins
À vent, à sang et à eau.
#PierreSèche
Murets et abris (bories, capitelles, cabordes, cadoles...)
#Ponts | #Gués
d'Avignon, de Nantes, du Gard ou du Diable | du Gois à Reculon...
#Religieux | #Églises | #Clochers | #ClochersTors | #Vitraux
Chapelles, temples, mosquées, synagogues et autres lieux de culte remarquables...
#Vestiges
T'as d'beaux restes, tu sais... (ou pas)
#Villages
Maisons, rues & ruelles, quartiers typiques, ensemble architectural remarquable.
🏞️ Patrimoine naturel
#AuFilDeLEau | #ÇaCouleDeSource
De la source à l'embouchure : torrents, ruisseaux, rivières, fleuves ; résurgences et glougloutements.
#Cascades | #EnCascade
Des cascatelles inconnues aux chutes prestigieuses, rafraîchissement garanti.
#Forêts | #Alpages | #Lacs | #Littoral
Grands ensembles écologiques et paysagers
#Grottes | #Karst
Grottes libres ou aménagées, abris sous roche, arches naturelles | paysages karstiques, lapiaz, gorges.
#Montagne | #PetiteMontagne | #Falaises | #Volcans
Grands sommets, ecarpements & falaises, collines & vallonnements, volcans.
#Panoramas | Paysages | #ÀPerteDeVue
Points de vue, grandes étendues, horizons lointains.
🚴 Sports
#BikeToot
Photos de vélos et infos de cyclistes
#VeloTaf / #VéloTaf
Pour partager et promouvoir la mobilité à vélo
🧑🤝🧑 Vie sociale
#JeChercheUnJob / #JeRecrute
Petites annonces de recherche d'emploi
#JeChercheUnToit
Petites annonces de recherche immobilière
#JeChercheUnCanape
Petites annonces pour dépannage hébergement court
#Mastolove
Petites annonces sentimentales
#MastoApero / #Mastapero
Parce que la vraie vie, c'est aussi se voir en vrai
#Schblam
Pour celleux qui souhaitent partager un moment de convivialité (pas forcément à base d'alcool)
#ProverbeALaConDeKiki
Citation détournée, bon mot... mais normalement réservé à Kiki 😉
🔧 Hashtags par métiers / communautés
🌐 Communs
#Communs #Commons #Commoner #CommunsNumériques
La communauté des communs
#OpenStreetMap #OSM #Wikipedia #OpenData #Wikidata
Parce que le collaboratif c'est la vie ^^
⚖️ Droit
#Droit #DroitPénal #DroitUrbanisme #DroitEnvironnement #LibertésPubliques
#CEDH : Hashtag dédié à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme
#CJUE : Hashtag dédié à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne
#BigBrother : Hashtag dédié à la problématique de la surveillance de masse sur Internet
📰 Journalisme
#Medias #Presse #Journalisme
#Journadon : référencement des journalistes francophones qui ont un compte sur Mastodon
👩🏫 Métiers de l’éducation
#ProfDoc #PerDir #TeamPE #TeamHG #TeamEdMus #TeamSVT #TeamProf #EBEP #ASH #NosElèves #TeamEduc
> Groupe : @profsdocs@a.gup.pe
📚 Métiers du livre
#MastoLivre #ProfDoc #Bibliothécaire
🩺 Métiers du médical
#MastoMed permet de retrouver la communauté médicale
#Covid #COVID19 pour la veille sanitaire autour de la maladie du même nom
#doctoctoc #infirmieretoctoc #sftoctoc #kinetoctoc #pharmatoctoc pour poser des questions à vos collègues, avoir leur avis ou leur demander de l'aide
👥 Sciences sociales
#Econtwitter (sic) pour les économistes
#Histodon pour la communauté des historien·nes
#Philosophie #Philosophy et #Philodon pour la communauté des philosophes
> Groupe : @philosophy@a.gup.pe
#Sociodon, #Sociology pour la communauté des sociologues
> Groupe : @Sociology@a.gup.pe
💻 Tech, numérique
#dataviz
#rstats pour les utilisateurs de R
#a11y pour l'accessibilité numérique
🏘️ Urbanisme
#TeamUrba #TeamArchi
Document collaboratif
Une question ? -> @maiadereva